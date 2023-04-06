«Зенит» разместит вакансии для людей с инвалидностью

«Зенит» проводит акцию для помощи в трудоустройстве людям с инвалидностью.

Перед матчем сине-бело-голубых против «Урала» (2:0) в 21-м туре РПЛ 15 молодых людей с аутизмом и синдромом Дауна стажировались в качестве в качестве помощников организаторов матчевого дня. Они являются участниками проекта «Сопровождаемое трудоустройство» фонда «Обнаженные сердца» и благотворительного фонда «Движение».

Кроме того, «Зенит» в течение месяца разместит на официальном сайте вакансии для людей с инвалидностью.