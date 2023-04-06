Понсе хочет снова играть в РПЛ

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе высказался о своей карьере.

«Я хочу вновь играть в РПЛ — это моя цель. Сравнить серию А с РПЛ? Серия А — более тактический чемпионат, чем российский. В России же больше борьбы», — приводит слова Понсе «РБ Спорт».

26-летний венесуэлец выступает за «Акрон» с января 2023 года. В составе тольяттинского клуба он провел 8 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.