Орлов объяснил, почему Малком забьет больше Промеса

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» порассуждал о бомбардирской гонке чемпионата России.

— Малком оформил дубль. Мне кажется, бразилец может стать лучшим бомбардиром чемпионата. Шансов у него больше, чем у того же Промеса. Хотя бы потому, что Малкома чаще снабжают пасами, чем Промеса. При этом оба они — большие профессионалы и мастера для нашей лиги. Выделяются на фоне остальных, — сказал Орлов «СЭ».

В матче 19-го тура РПЛ против «Химок» (3:2) Малком оформил второй дубль подряд и догнал Квинси Промеса в списке лучших бомбардиров чемпионата-2022/23.