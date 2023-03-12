В воскресенье, 12 марта, состоится матч 19-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Пари НН».

Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Ростов» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Пари НН» идет на 12-й строчке — 19 очков.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».