ЦСКА — «Крылья Советов»: игрок хозяев Роша сделал счет 4:0
Защитник ЦСКА Виллиан Роша забил на 75-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 4:0.
После навеса с углового на левом фланге мяч прилетел к одинокому Роше, который быстро обработал его на углу вратарской и отправил под перекладину.
Для Рошы это второй гол в этом сезоне РПЛ.
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Сочи – Оренбург
|0 : 4
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|14:00
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Торпедо – Урал
|0 : 1
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|
Спартак – Факел
|3 : 2
|11.03
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|
Ахмат – Локомотив
|0 : 1
|11.03
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|
Краснодар – Динамо
|3 : 1
|12.03
|14:00
|
Зенит – Химки
|3 : 2
|12.03
|16:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|4 : 0
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|
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Зенит
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|
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Спартак
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Локомотив
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