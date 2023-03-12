ЦСКА — «Крылья Советов»: игрок хозяев Роша сделал счет 4:0

Защитник ЦСКА Виллиан Роша забил на 75-й минуте матча с «Крыльями Советов» в 19-м туре РПЛ — 4:0.

После навеса с углового на левом фланге мяч прилетел к одинокому Роше, который быстро обработал его на углу вратарской и отправил под перекладину.

Для Рошы это второй гол в этом сезоне РПЛ.