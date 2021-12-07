Руслан Литвинов: «В день матча против ЦСКА была бессонная ночь»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов вспомнил свой дебют в стартовом составе команды в текущем сезоне. Это был матч восьмого тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Эмоции только самые положительные, — сказал Литвинов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — С детства мечтаешь играть за основной «Спартак», болеешь за этот клуб с детства и, когда добиваешься этого успеха, хочешь продолжать только расти и прогрессировать.

Дебютное дерби с ЦСКА? Конечно, в день игры была бессонная ночь, и после матча тоже. Тяжело было уснуть. Постоянно в голове прокручивались мысли об этой игре. Были какие-то ошибки, всегда думаешь, что ты мог исправить, как сыграть лучше. Потом я уже отпустил эти мысли и готовился к следующей игре».

20-летний футболист в текущем сезоне провел 17 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил два мяча при одной голевой передаче.