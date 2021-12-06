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Фанаты «Партизана» поддержали российских фанатов в связи с инцидентом на матче ЦСКА — «Зенит»

20:54
Баннер фанатов «Партизана». Фото OFNEWS
Баннер фанатов «Партизана». Фото OFNEWS
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Фанаты «Партизана» на матче чемпионата Сербии против «Нови Пазар» (2:0) выразили поддержку российским фанатам. Они вывесили баннер с надписью на русском языке.

«Фанат не преступник! Стадион не тюрьма!» — написано на баннере. Фото опубликовал Telegram-канал OFNEWS.

28 ноября после встречи 16-го тура Тинькофф РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:2) болельщиков московской команды задержала полиция из-за масштабного фаер-шоу в концовке матча. Всего задержали 408 фанатов. В следующем туре фанаты клубов премьер-лиги уходили с трибун во время матча в знак протеста.

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Евгений Петров все материалы автора

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