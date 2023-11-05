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Сегодня, 13:20

Орлов назвал причины победы «Зенита» в Калининграде

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о победе «Зенита» над «Балтикой» в Калининграде (2:0).

— Нужно отдать должное «Балтике» за первый тайм. Очень четкие действия команды Cергея Игнашевича. Хозяева не прижимались к воротам, а старались прессинговать довольно высоко. Калининградцы хорошо держали мяч, большими силами переходили на половину поля гостей.

В Калининграде никому не бывает легко. Посмотрите последние результаты. «Ахмат» и «Оренбург» здесь уступили, «Ростов» и «Краснодар» также потеряли очки. Не все выдерживают такого давления.

Но в этой встрече «Балтике» не хватило сил на все 90 минут. Сказалась разница в классе во втором тайме. За счет более точных передач, большей конкретики впереди питерцы взяли верх. Команда Игнашевича просто подустала.

Я бы не стал все валить на поле. Да, наверное, тяжеловатое. Но разве можно его сравнить с тем, которое мы увидели в Воронеже на матче «Факел» — «Спартак»? Да, играть было непросто, но все равно же комбинации, особенно, во втором тайме, проходили.

«Зенит» добавил, стал действовать чуть быстрее впереди, калининградцы просто не успели в нескольких моментах. Если разбирать первый гол, Вендел не бил, а именно отдавал под удар Сергееву! Это исполнительское мастерство. А какое видение поля! Бразилец мгновенно оценил ситуацию. Ну и защитники «Балтики» растерялись, не прикрыли, потеряли концентрацию. Слишком все быстро случилось.

Клаудиньо вышел на полчаса и как освежил игру! И пас отдал голевой великолепный Кассьерре, и еще выводил Изидора на третий гол. Он всем показал: если ты мастер, можешь играть на любом поле, — сказал Орлов «СЭ».

Матео Кассьерра, Родригао и&nbsp;Клаудиньо. «Клаудиньо показал: если ты мастер — сыграешь на любом поле». Орлов о матче «Балтика» — «Зенит»

ФК Балтика
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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