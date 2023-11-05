Орлов о Родригао: «Снимает весь верх! Проблема «второго этажа» у «Зенита» теперь решена»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» после победы «Зенита» над «Балтикой» отметил важную роль Родригао в игре питерцев. Он также пожурил Мантуана, Караваева и Кругового.

— Я бы отметил Родригао. Весь верх снял! Когда он был травмирован, «Зенит», как правило, проигрывал «второй этаж» у своих ворот. Теперь проблема, похоже, решена. Очень уверенно действует этот защитник.

Никто не выпадал из игры «Зенита». Хотя, наверное, не так активен был Мантуан. КПД у него не слишком высокий. Мог бы, конечно, и поинтереснее сыграть. Все упирается в точность передач. Вот Мантуану, Караваеву и Круговому еще надо много работать над этим важнейшим элементом! Вроде бы и ситуация безобидная, а они теряют мячи. На скорости не могут сориентироваться и принять верное решение, найти адресата. Вот эти нюансы и говорят о многом.

Ведь какой своевременный пас отдал Клаудиньо Изидору, когда тот должен был забивать третий гол! Кто еще так может в «Зените»? Вендел? Да, возможно. Однако Клаудиньо я все-таки считаю более тонким исполнителем. Ну хорошо — Вендел и Клаудиньо. Это европейский уровень. А потом-то — пропасть, — сказал Орлов «СЭ».