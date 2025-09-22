Орлов назвал лучшего игрока матча «Краснодар» — «Зенит»: Соглашусь с Аршавиным»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что считает нападающего «Зенита» Луиса Энрике лучшим игроком матча с «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

— Кого бы я признал лучшим футболистом матча? Пожалуй, соглашусь с Андреем Аршавиным: Луис Энрике. Его Семак поставил на левый фланг, и как бразилец здорово сыграл! Сколько он бегал, как напрягал Петрова! Мяч буквально прилипал к его ноге. Ну и пас голевой какой! Гениальное решение! Одной передачей отрезал двух соперников. Вот вам уровень сборной Бразилии. Но нужно, конечно, выделить и Глушенкова, и Барриоса, и Адамова.

Так что «Зенит» восстановил свой авторитет среди болельщиков. Это очень важная победа с точки зрения репутации команды. Если до игры некоторые специалисты говорили, что у «Краснодара» нет конкурентов, то сейчас уже все не так однозначно. «Зенит» тоже в гонке. Хотя в свете нового лимита питерцам еще предстоит переформатировать команду, — сказал Орлов.

«Зенит» после победы над «Краснодаром» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ.