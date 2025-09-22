Орлов — о словах Глушенкова: «Все талантливые люди — ранимые. Поставлю его выше Батракова»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Глушенков показал, какого уровня это футболист. Какое движение, какой поставленный удар! А как он выждал паузу и навесил точно на голову Луису Энрике в эпизоде со вторым голом! Вот вам связка. Русский и бразилец в два хода оставили не у дел всю краснодарскую защиту (улыбается). На раз-два. Глушенков, как в гандболе, рукой закинул точно на голову Луису! Так что именно исполнительское мастерство двух футболистов сине-бело-голубых повлияло на итоговый счет.

На мой взгляд, сейчас Глушенков — сильнейший российский футболист в РПЛ. Поставлю его повыше Батракова. Я выражаю лишь свое личное мнение.

Почему он не праздновал гол? Да не стоит обращать на это внимания, как и на его ответы после игры. Зачем искать какие-то скрытые смыслы? Талантливые футболисты все довольно своеобразные. Понятно, что у Максима непростой характер. Вообще, все неординарные люди — ранимые, внутри себя переживают перипетии игры... Я призываю все же лучше оценивать Глушенкова по его футбольным качествам. Удар, видение поля, понимание игры. Все очень тонко! Дай бог, чтобы обошлось без травм», — сказал Орлов.

В текущем сезоне Глушенков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. На счету Алексея Батракова 10 забитых мячей и 2 голевые передачи в 12 матчах за «Локомотив».

«Зенит» после победы над «Краснодаром» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ.