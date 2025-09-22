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Орлов — о словах Глушенкова: «Все талантливые люди — ранимые. Поставлю его выше Батракова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру атакующего полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре РПЛ.

«Глушенков показал, какого уровня это футболист. Какое движение, какой поставленный удар! А как он выждал паузу и навесил точно на голову Луису Энрике в эпизоде со вторым голом! Вот вам связка. Русский и бразилец в два хода оставили не у дел всю краснодарскую защиту (улыбается). На раз-два. Глушенков, как в гандболе, рукой закинул точно на голову Луису! Так что именно исполнительское мастерство двух футболистов сине-бело-голубых повлияло на итоговый счет.

На мой взгляд, сейчас Глушенков — сильнейший российский футболист в РПЛ. Поставлю его повыше Батракова. Я выражаю лишь свое личное мнение.

Почему он не праздновал гол? Да не стоит обращать на это внимания, как и на его ответы после игры. Зачем искать какие-то скрытые смыслы? Талантливые футболисты все довольно своеобразные. Понятно, что у Максима непростой характер. Вообще, все неординарные люди — ранимые, внутри себя переживают перипетии игры... Я призываю все же лучше оценивать Глушенкова по его футбольным качествам. Удар, видение поля, понимание игры. Все очень тонко! Дай бог, чтобы обошлось без травм», — сказал Орлов.

Максим Глушенков.Обида Глушенкова: не признали лучшим игроком матча с «Краснодаром» — и он устроил перформанс в прямом эфире

В текущем сезоне Глушенков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. На счету Алексея Батракова 10 забитых мячей и 2 голевые передачи в 12 матчах за «Локомотив».

«Зенит» после победы над «Краснодаром» с 16 очками занимает четвертое место в РПЛ.

Геннадий Орлов&nbsp;&mdash; о&nbsp;гостевой победе &laquo;Зенита&raquo; над &laquo;Краснодаром&raquo; (2:0).«Глушенков — лучший россиянин в РПЛ. Соболев не справился с Торменой». Орлов о матче «Краснодар» — «Зенит»

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Алексей Батраков
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ФК Зенит
Геннадий Орлов
Максим Глушенков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
4
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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