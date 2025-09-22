Губерниев назвал Батракова главным фаворитом на «Золотой мяч»: «Но Алексей не номинирован, так что все равно»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о номинантах на «Золотой мяч» — 2025.

«Для меня главный фаворит Батраков! Поскольку Алексей не номинирован, мне абсолютно все равно, кто заберет «Золотой мяч». Нам-то от этого какая польза? Никакой! Поэтому просто порадуемся за победителя», — сказал Губерниев «СЭ».

«СЭ» проведет текстовую трансляцию церемонии вручения «Золотого мяча». Она начнется 22 сентября в 22.00 по московскому времени.