Шикунов заявил, что на данный момент «Спартаку» нереально бороться за чемпионство
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, смогут ли красно-белые в новом сезоне завоевать чемпионский титул и выиграть FONBET Кубок России.
«Все возможно в жизни. Но мы не знаем, кого «Спартак» докупит. На данный момент нереально. У них нет центрального защитника. «Спартак» очень сильно усиливаются флангами, даже перебор, а сзади у них проблемы. Я знаю, что ищут игроков. Серб Эракович, которого они хотели, перешел в «Зенит». Колумбийца из «Тоттенхэма»? Пока идут переговоры. «Спартаку» нужен серьезный центральный защитник для решения больших задач», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.
Последний раз московский клуб становился чемпионом в 2017 году, а последний дубль сделал в 1998 году.
23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ сезона-2023/24. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.
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4
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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|22.07
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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