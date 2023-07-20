Шикунов заявил, что на данный момент «Спартаку» нереально бороться за чемпионство

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о том, смогут ли красно-белые в новом сезоне завоевать чемпионский титул и выиграть FONBET Кубок России.

«Все возможно в жизни. Но мы не знаем, кого «Спартак» докупит. На данный момент нереально. У них нет центрального защитника. «Спартак» очень сильно усиливаются флангами, даже перебор, а сзади у них проблемы. Я знаю, что ищут игроков. Серб Эракович, которого они хотели, перешел в «Зенит». Колумбийца из «Тоттенхэма»? Пока идут переговоры. «Спартаку» нужен серьезный центральный защитник для решения больших задач», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Последний раз московский клуб становился чемпионом в 2017 году, а последний дубль сделал в 1998 году.

23 июля «Спартак» сыграет с «Оренбургом» в рамках первого тура РПЛ сезона-2023/24. Начало матча — в 17.30 по московскому времени.