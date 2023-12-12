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Орещук: «В «Динамо» даже тренер не имеет столько веса, как спортивный директор»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подвел итоги первой половины сезона для московской команды.

— Оценил бы итоги «Динамо» за первую половину чемпионата на 4 с плюсом, — приводит слова Орещука Metaratings.ru. — Хорошее начало, небольшой провал в середине и опять хорошая концовка первой части чемпионата. Поэтому пятерку ставить, наверное, не буду, а так твердая четверка, но, наверное, ещё и плюсиком.

— Есть позиции, которые действительно нуждаются в усилении?

— Это надо у спортивного директора спрашивать. Как я понял, он сейчас самый главный в «Динамо». Даже тренер не имеет столько веса, как спортивный директор, поэтому к нему вопрос. Как было сказано в интервью, он принимает решение, кто на вход, кто на выход. Кто останется в команде, кого в аренду отдать. Поэтому, наверное, надо у Бувача спрашивать.

— Предположим, «Динамо» останется в нынешнем составе. Какие шансы все-таки на чемпионство тли хотя бы на тройку?

— Перед сезоном руководством была поставлена задача быть в пятерке. Если ее выполнят, то могут бороться за более высокие места, но сначала нужно выполнить задачу, которую клуб поставил.

«Динамо» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Москвичи уступают «Зениту» четыре очка, «Краснодару» — шесть.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-v-dinamo-dazhe-trener-ne-imeet-stolko-vesa-kak-sportivnyi-direktor-314299/
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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