Орещук: «В «Динамо» даже тренер не имеет столько веса, как спортивный директор»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук подвел итоги первой половины сезона для московской команды.

— Оценил бы итоги «Динамо» за первую половину чемпионата на 4 с плюсом, — приводит слова Орещука Metaratings.ru. — Хорошее начало, небольшой провал в середине и опять хорошая концовка первой части чемпионата. Поэтому пятерку ставить, наверное, не буду, а так твердая четверка, но, наверное, ещё и плюсиком.

— Есть позиции, которые действительно нуждаются в усилении?

— Это надо у спортивного директора спрашивать. Как я понял, он сейчас самый главный в «Динамо». Даже тренер не имеет столько веса, как спортивный директор, поэтому к нему вопрос. Как было сказано в интервью, он принимает решение, кто на вход, кто на выход. Кто останется в команде, кого в аренду отдать. Поэтому, наверное, надо у Бувача спрашивать.

— Предположим, «Динамо» останется в нынешнем составе. Какие шансы все-таки на чемпионство тли хотя бы на тройку?

— Перед сезоном руководством была поставлена задача быть в пятерке. Если ее выполнят, то могут бороться за более высокие места, но сначала нужно выполнить задачу, которую клуб поставил.

«Динамо» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Москвичи уступают «Зениту» четыре очка, «Краснодару» — шесть.