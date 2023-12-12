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Стоцкий: «Пари НН» надо добавлять в играх на выезде»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Стоцкий после поражения в матче 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1) подвел итоги выступления команды в первой части сезона.

— В Нижнем на той неделе было холодно, все время шел снег. Перед игрой два дня только работали в зале — и все, — приводит слова Стоцкого «РБ Спорт». — Тяжеловато было в первые минуты игры против «Зенита», лично у меня ноги «подсели» сильно.

— В Нижнем нигде нельзя найти поле для тренировок в такую погоду?

— Даже если найдешь, тренироваться в минус 20 не очень удобно. У нас и так заболело много людей. Если бы готовились на морозе, думаю, еще недосчитались бы парочку.

— Как оцените первую часть сезона для «Пари НН»?

— Удовлетворительно. Мы — в первой десятке, пока нормально идем. Надо прибавлять в выездных играх. Потому что мы дома неплохие результаты показываем, в гостях играем хуже.

— Говорят, в «Пари НН» теперь будет работать Олег Романцев, бывший тренер московского «Спартака», только не понятно, в какой роли.

— Да, он прилетал в Нижний Новгород, давал советы. Я думаю, он больше с руководством клуба общается, чем с футболистами.

После 18 матчей «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-stotskij-nam-nado-dobavlyat-v-igrah-na-chuzhih-polyah/
Дмитрий Стоцкий
ФК Нижний Новгород
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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