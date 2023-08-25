Орещук считает, что у «Рубина» немного шансов в матче с «Динамо»

Бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о предстоящем матче бело-голубых с «Рубином».

«Динамо» показывает хороший футбол, поэтому у «Рубина» не так много шансов. Но. зная Рахимова, думаю, он будет что-то придумывать. Он постоянно под каждую команду придумывает какие-то схемы, какие-то заморочки. Поэтому игра будет тяжелая для «Динамо». Но все равно класс «Динамо» немного выше. И тот футбол, который последнее время «Динамо» показывает, интересный", — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Матч пройдет в Казани 26 августа и начнется в 17.30 мск.