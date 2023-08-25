ЦСКА заявил Давилу для участия в РПЛ

Форвард ЦСКА Виктор Давила включен в заявку команды для участия в матчах чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.

Профайл 25-летнего чилийца под седьмым номером появился на сайте лиги 25 августа. Сегодня армейцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 6-го тура РПЛ.

21 августа ЦСКА подписал четырехлетний контракт с чилийским игроком. 25-летний форвард последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон».