ЦСКА заявил Давилу для участия в РПЛ
Форвард ЦСКА Виктор Давила включен в заявку команды для участия в матчах чемпионата России, сообщается на официальном сайте РПЛ.
Профайл 25-летнего чилийца под седьмым номером появился на сайте лиги 25 августа. Сегодня армейцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 6-го тура РПЛ.
21 августа ЦСКА подписал четырехлетний контракт с чилийским игроком. 25-летний форвард последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон».
Источник: https://premierliga.ru/about-rpl/pool/
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
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|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
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Зенит
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Федор Чалов
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|
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|П
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Крылья Советов
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|
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Николя Муми Нгамале
Динамо
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|
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Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
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|
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Пари Нижний Новгород
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|1
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|1
|1
|
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|1
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