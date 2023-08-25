Агент Важич заявил, что у клубов Саудовской Аравии нет интереса к Зобнину, Бальде и Николсону

Футбольный агент Александар Важич не подтвердил интерес от клубов Саудовской Аравии к игрокам «Спартака» Роману Зобнину, Шамару Николсону и Кейта Бальде.

«Но кто знает, может, в скором времени что-то появится. Есть вероятность, что после 1 сентября, когда закроются трансферные окна в европейских топ-чемпионатах, будет более предметный интерес к ним из Саудовской Аравии», — цитирует агента «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о покупке Николсона.