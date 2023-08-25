Агент Важич заявил, что у клубов Саудовской Аравии нет интереса к Зобнину, Бальде и Николсону
Футбольный агент Александар Важич не подтвердил интерес от клубов Саудовской Аравии к игрокам «Спартака» Роману Зобнину, Шамару Николсону и Кейта Бальде.
«Но кто знает, может, в скором времени что-то появится. Есть вероятность, что после 1 сентября, когда закроются трансферные окна в европейских топ-чемпионатах, будет более предметный интерес к ним из Саудовской Аравии», — цитирует агента «РБ Спорт».
Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» отклонил предложение «Уотфорда» о покупке Николсона.
Источник: РБ Спорт
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|
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|1
|1
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|
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|5
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|1
|1
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|10
|
5
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|9
|
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|2
|0
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|2
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|1
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|
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|1
|0
|4
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|3
|
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|0
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|0
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
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|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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