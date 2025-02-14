Орещук — о Соболеве: «Не думаю, что Семак его хотел»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о переходе форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Нынешняя история с Соболевым напоминает ту, с Бакаевым?

— У Бакаева был один конкурент — Малком. А у Соболева какой-то космос. Кассьерра. Лусиано. Ерохин выходит — сразу забивает. Ну куда? Не знаю, зачем Соболев в «Зенит» отправился. Я не говорю, что это плохой футболист. Просто... Не Дзюба. Который понимал, куда идет. Характер у Артема помощнее.

— Кто-то считает, что Сергеев сильнее Соболева. Вы что скажете?

— Если бы мне надо было выбирать, кого пригласить в команду, я бы взял Сергеева.

— Почему?

— Более разносторонний. Соболев — подвижный «столб». А Сергеев может и «девятку» сыграть, и на фланге. В любую схему впишется. К тому же исполнительское мастерство покруче. Сергееву нужно полтора шанса, чтобы забить, а Соболеву — три-четыре.

— Что ж Семак так хотел Соболева?

— Не думаю, что Семак его вообще хотел.

— В динамовские времена вам предлагали подписать Соболева. Что смутило?

— Сумма. Четыре миллиона за него — перебор.

— Объективная цена ему?

— Два — максимум. Но никак не четыре. А «Спартак» взял.

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года, в конце августа 2024 года форвард перешел в «Зенит». 27-летний россиянин принял участие в 16 матчах команды из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.