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Орещук — о Соболеве: «Не думаю, что Семак его хотел»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Семак и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о переходе форварда Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Нынешняя история с Соболевым напоминает ту, с Бакаевым?

— У Бакаева был один конкурент — Малком. А у Соболева какой-то космос. Кассьерра. Лусиано. Ерохин выходит — сразу забивает. Ну куда? Не знаю, зачем Соболев в «Зенит» отправился. Я не говорю, что это плохой футболист. Просто... Не Дзюба. Который понимал, куда идет. Характер у Артема помощнее.

— Кто-то считает, что Сергеев сильнее Соболева. Вы что скажете?

— Если бы мне надо было выбирать, кого пригласить в команду, я бы взял Сергеева.

— Почему?

— Более разносторонний. Соболев — подвижный «столб». А Сергеев может и «девятку» сыграть, и на фланге. В любую схему впишется. К тому же исполнительское мастерство покруче. Сергееву нужно полтора шанса, чтобы забить, а Соболеву — три-четыре.

— Что ж Семак так хотел Соболева?

— Не думаю, что Семак его вообще хотел.

— В динамовские времена вам предлагали подписать Соболева. Что смутило?

— Сумма. Четыре миллиона за него — перебор.

— Объективная цена ему?

— Два — максимум. Но никак не четыре. А «Спартак» взял.

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года, в конце августа 2024 года форвард перешел в «Зенит». 27-летний россиянин принял участие в 16 матчах команды из Санкт-Петербурга во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Александр Соболев
Роман Орещук
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
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Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Матеус Рейс
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