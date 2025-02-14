Шалимов: «Зенит» и «Спартак» завелись, когда Левников пропустил несколько фолов»

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о стычке, которая произошла в финале Winline Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:3).

«Я не очень воспринимаю истории с рукопожатиями тренеров после матча, потому что настроение разное. Поэтому, если вспомнить прошлое, я прекрасно понимаю Спаллетти, который после проигрыша в Москве не стал жать руку тренеру «Спартака» — он проиграл, капитулировал, какое тут благородство?

На мой взгляд, это опасная для команды история, — не все поймут игроки, не все поймут и в тренерском штабе. Впереди очень тяжелая игра в Москве в марте.

Теперь о судействе — из-за чего все и началось. Левников сначала стал давать желтые и замечал все фолы, а потом непонятно, — пропустил несколько фолов, и команды завелись», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.