Шалимов прокомментировал стычку Станковича и Анюкова

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о стычке, которая произошла в финале Winline Зимнего кубка РПЛ «Спартак» — «Зенит» (0:3). Главный тренер красно-белых Деян Станкович едва не подрался с членом тренерского штаба сине-бело-голубых Александром Анюковым.

«С одной стороны, уход на трибуны выглядит благородно, стычку удалось погасить. С другой, — это неофициальный турнир, не игра чемпионата весной, когда на кону будет все и решаться будет все.

Анюков это все воспринимает серьезно и, думаю, будь на бровке еще и Игорь Денисов, на трибуну бы точно никто не ушел.

Вопрос достаточно серьезный. Потому что момент получился, когда исход был уже ясен — 3:0 попробуй отыграй. А что бы было при равном или скользком счете, даже в неофициальном матче?» — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.