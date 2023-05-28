Орещук считает, что Малком должен выступать за сборную Бразилии, а не России

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на вызов нападающего «Зенита» Малкома в сборную Бразилии на контрольные матчи в июне против Гвинеи и Сенегала.

«Малком пять лет должен не играть за сборную Бразилии с момента получения паспорта в текущем году. Только по истечении этого времени РФС может подать запрос, чтобы ФИФА ему разрешила сыграть за Россию. Сколько Малкому будет через пять лет? Зачем он нам будет нужен через пять лет? Он получил российский паспорт, чтобы не быть здесь легионером. О какой сборной мы можем говорить? Он априори не может быть игроком сборной России. Почему он не должен играть за сборную Бразилии, если получил вызов? Пусть играет. Это капитализация футболиста. Это деньги, которые клуб может получить за футболиста», — приводит «Спорт День за Днем» слова Орещука.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2027 года. В феврале 26-летний бразильский футболист получил российское гражданство.

Контрольный матч сборной Бразилии против Гвинеи пройдет 17 июня, а против Сенегала — 20 июня.