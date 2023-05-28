Смолов оценил возможное возвращение на систему «весна-осень»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о вероятности возвращения РПЛ на системе «весна-осень»

— Вы сказали, что тренерам-легионерам непросто работать в России из-за двух длинных пауз...

— Это мое мнение.

— Не надо ли нам тогда возвращаться на систему «весна-осень»?

— Не понимаю в чем преимущество данного формата. Тот формат, который мы проводим — это нормально. С реформой Кубка России получается, что среди недели есть матчи. Группы составлены так, что есть две-три классных игры. «Спартак» — «Зенит», ЦСКА -«Краснодар». Надо увеличивать количество внутренних матчей, раз нет возможности играть на международной арене.

— Есть дискуссия о том, что нужно менять формат РПЛ, потому что очень много матчей и мотивированных команд. В том числе и у вас после Кубка, когда вы боретесь за тройку, но не за золото. Что думаете по этому поводу?

— За золото в принципе сейчас тяжеловато бороться. Насчет изменения формата, думаю, это имеет место быть и в этом есть смысл. Потому что у тебя, получается, не одна-две команды борются за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей и 4-5 команд борются за первое место. Мне кажется, в этом есть смысл в отсутствии еврокубков.

— Вы иронично высказались о борьбе за золото. Что делать?

— Да ничего. Объективно «Зенит» по-футбольному всех сильнее.

— Вы шутили, что с «Зенитом» невозможно бороться. Но что же делать?

— Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.

— Условно, Клаудиньо за 12 миллионов мог себе позволить и «Спартак». Здесь вопрос не только в финансовой составляющей, но и грамотной работе.

— Думаю, что сейчас обстоятельства изменились, сейчас условный Клаудиньо или такой же игрок за 12 миллионов сюда не поедет, он будет стоит 20 миллионов или больше. А мы вроде двигаемся в сторону адекватных затрат. Такое может себе позволить только «Зенит».

— Несколько лет назад «Зенит» выкупил у «Динамо» Данни за 30 миллионов. И бело-голубые все равно были выше в таблице. В чем сейчас разница?

— Мне кажется, что уровень мастерства в целом в чемпионате начал проседать. Мировой футбол, и наш в том числе, делает акцент в сторону атлетизма, соответственно, какой-то беговой работы, выносливости. Больше команд могли себе позволить качественных иностранцев, которые были конкурентоспособными и рядом с ними фиксировались по уровню русские игроки, — сказал Смолов.

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».