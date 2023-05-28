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Сегодня, 20:02

Смолов оценил возможное возвращение на систему «весна-осень»

Микеле Антонов
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о вероятности возвращения РПЛ на системе «весна-осень»

— Вы сказали, что тренерам-легионерам непросто работать в России из-за двух длинных пауз...

— Это мое мнение.

— Не надо ли нам тогда возвращаться на систему «весна-осень»?

— Не понимаю в чем преимущество данного формата. Тот формат, который мы проводим — это нормально. С реформой Кубка России получается, что среди недели есть матчи. Группы составлены так, что есть две-три классных игры. «Спартак» — «Зенит», ЦСКА -«Краснодар». Надо увеличивать количество внутренних матчей, раз нет возможности играть на международной арене.

— Есть дискуссия о том, что нужно менять формат РПЛ, потому что очень много матчей и мотивированных команд. В том числе и у вас после Кубка, когда вы боретесь за тройку, но не за золото. Что думаете по этому поводу?

— За золото в принципе сейчас тяжеловато бороться. Насчет изменения формата, думаю, это имеет место быть и в этом есть смысл. Потому что у тебя, получается, не одна-две команды борются за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей и 4-5 команд борются за первое место. Мне кажется, в этом есть смысл в отсутствии еврокубков.

— Вы иронично высказались о борьбе за золото. Что делать?

— Да ничего. Объективно «Зенит» по-футбольному всех сильнее.

— Вы шутили, что с «Зенитом» невозможно бороться. Но что же делать?

— Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.

— Условно, Клаудиньо за 12 миллионов мог себе позволить и «Спартак». Здесь вопрос не только в финансовой составляющей, но и грамотной работе.

— Думаю, что сейчас обстоятельства изменились, сейчас условный Клаудиньо или такой же игрок за 12 миллионов сюда не поедет, он будет стоит 20 миллионов или больше. А мы вроде двигаемся в сторону адекватных затрат. Такое может себе позволить только «Зенит».

— Несколько лет назад «Зенит» выкупил у «Динамо» Данни за 30 миллионов. И бело-голубые все равно были выше в таблице. В чем сейчас разница?

— Мне кажется, что уровень мастерства в целом в чемпионате начал проседать. Мировой футбол, и наш в том числе, делает акцент в сторону атлетизма, соответственно, какой-то беговой работы, выносливости. Больше команд могли себе позволить качественных иностранцев, которые были конкурентоспособными и рядом с ними фиксировались по уровню русские игроки, — сказал Смолов.

После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
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Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

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 19 1 3
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