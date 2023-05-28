Смолов оценил возможное возвращение на систему «весна-осень»
Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о вероятности возвращения РПЛ на системе «весна-осень»
— Вы сказали, что тренерам-легионерам непросто работать в России из-за двух длинных пауз...
— Это мое мнение.
— Не надо ли нам тогда возвращаться на систему «весна-осень»?
— Не понимаю в чем преимущество данного формата. Тот формат, который мы проводим — это нормально. С реформой Кубка России получается, что среди недели есть матчи. Группы составлены так, что есть две-три классных игры. «Спартак» — «Зенит», ЦСКА -«Краснодар». Надо увеличивать количество внутренних матчей, раз нет возможности играть на международной арене.
— Есть дискуссия о том, что нужно менять формат РПЛ, потому что очень много матчей и мотивированных команд. В том числе и у вас после Кубка, когда вы боретесь за тройку, но не за золото. Что думаете по этому поводу?
— За золото в принципе сейчас тяжеловато бороться. Насчет изменения формата, думаю, это имеет место быть и в этом есть смысл. Потому что у тебя, получается, не одна-две команды борются за что-то, а потенциально весной 10-12 матчей и 4-5 команд борются за первое место. Мне кажется, в этом есть смысл в отсутствии еврокубков.
— Вы иронично высказались о борьбе за золото. Что делать?
— Да ничего. Объективно «Зенит» по-футбольному всех сильнее.
— Вы шутили, что с «Зенитом» невозможно бороться. Но что же делать?
— Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос.
— Условно, Клаудиньо за 12 миллионов мог себе позволить и «Спартак». Здесь вопрос не только в финансовой составляющей, но и грамотной работе.
— Думаю, что сейчас обстоятельства изменились, сейчас условный Клаудиньо или такой же игрок за 12 миллионов сюда не поедет, он будет стоит 20 миллионов или больше. А мы вроде двигаемся в сторону адекватных затрат. Такое может себе позволить только «Зенит».
— Несколько лет назад «Зенит» выкупил у «Динамо» Данни за 30 миллионов. И бело-голубые все равно были выше в таблице. В чем сейчас разница?
— Мне кажется, что уровень мастерства в целом в чемпионате начал проседать. Мировой футбол, и наш в том числе, делает акцент в сторону атлетизма, соответственно, какой-то беговой работы, выносливости. Больше команд могли себе позволить качественных иностранцев, которые были конкурентоспособными и рядом с ними фиксировались по уровню русские игроки, — сказал Смолов.
После 29 туров «Динамо» с 45 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре бело-голубые в гостях сыграют с «Оренбургом».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|29
|15
|9
|5
|60-37
|54
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|29
|13
|6
|10
|49-42
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|29
|12
|6
|11
|51-45
|42
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Факел
|29
|6
|12
|11
|36-47
|30
|
13
|Кр. Советов
|29
|7
|8
|14
|31-45
|29
|
14
|Пари НН
|29
|7
|6
|16
|31-50
|27
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|0 : 0
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|2 : 4
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|2 : 1
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|27
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|19
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9