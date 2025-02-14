Орещук: «Я из ракетницы вперед — пух! Видим: стоят менты — и наш фейерверк у них пролетает над фуражками»

Футбольный агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, при каких обстоятельствах однажды попал в милицию.

— Как-то вы, игрок ЦСКА, попали в милицию. Радимов в той компании был?

— Нет. Зато был Коля Хабибулин. И Сашка Осадчий, тоже хоккеист ЦСКА.

— Умерший совсем молодым?

— Да. Мы, футболисты, только прилетели из Вюнсдорфа военным бортом в Чкаловский, где не было досмотра. Кто пневматическую винтовку привез, кто газовый пистолет. У меня была ракетница.

— У такой истории должно быть взрывное продолжение.

— С базы на машине Хабибулина едем в Красногорск за пивом. Темная-темная аллея, ни одного светофора. У Коли на «девятке» фары еле мерцают. Говорит: «Посветить можешь?» Я из ракетницы вперед — пух! Видим: стоят менты — и наш фейерверк у них пролетает над фуражками. Чудом не цепляет. Нас крутят — и в «обезьянник».