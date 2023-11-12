Орещук поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Оренбургом»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом», который пройдет в 15-м туре РПЛ.
«Если «Динамо» не обыграет «Оренбург», то о задачах... Хотя у «Динамо» стоит задача быть в пятерке. Для меня задача быть в пятерке — это не задача. Если они от тройки отвалятся, все, уже в тройке точно не будут. Непонятно, почему так ужасно команда играет в обороне. Значит, где-то есть систематическая ошибка. А вот в чем — это уже нужно быть внутри команды. В этом матче 100% фаворит — «Динамо». И если потеряют здесь очки, то команде или руководству нужно будет предпринимать какие-то меры, потому что уже топчутся на месте», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.
Матч между «Динамо» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 12 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.
На данный момент московская команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке с 13 очками.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
4
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
5
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
6
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
7
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
8
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|3 : 1
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|1 : 1
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|2 : 1
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|1 : 1
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|0 : 0
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3