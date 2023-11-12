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Сегодня, 15:35

Кобелев — о «Краснодаре»: «В борьбу за чемпионство включился достойный соперник»

Александр Львов
Обозреватель
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Российский тренер Андрей Кобелев в интервью «СЭ» подвел итоги матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

— Конечно, питерские болельщики ждали от «Зенита» только победы. Тем более в таком принципиальном матче. Но лично я считаю, что результат абсолютно справедлив и закономерен. И он еще раз подтвердил: в борьбу за золото включился достойный соперник, способный любому испортить чемпионское настроение.

— В чем сегодняшние плюсы «Краснодара»?

— В том, что команда четко знает, как добиваться поставленной задачи и набирать очки. И в этом чувствуется рука Владимира Ивича, который откровенно признается: для него прежде всего важен результат. Именно такой мы и увидели его команду на «Газпром Арене».

Андрей Мостовой. «Если бы Мостовой забил в концовке — был бы шедевр! Но ничья закономерна». Кобелев — о битве «Зенита» и «Краснодара»
Андрей Кобелев (футбол)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 0 : 0
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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