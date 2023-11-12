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Судейство

Сегодня, 15:41

Белорусская федерация футбола определила арбитров для работы на матчах в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич заявил, что не более пяти белорусских футбольных арбитров начнут работать на матчах чемпионатов России с 2024 года.

«Как только РФС расценит нужным пригласить наших арбитров для обслуживания матчей под своей эгидой, а это не только Российская премьер-лига, а, может быть, и Футбольная национальная лига, мы будем готовы. У нас есть внутренние критерии, обслуживать матчи смогут не более пяти арбитров. Это не только судьи с международным опытом, но и наши перспективные, которых мы в ближайшее время планируем привлекать к обслуживанию международных матчей. Вероятнее всего, они смогут работать в следующем году», — приводит слова Василевича ТАСС.

Ранее председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, что на матчах РПЛ в ближайшее время смогут работать арбитры из Саудовской Аравии, Катара и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/19262861
Футбол
РПЛ
РФС
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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