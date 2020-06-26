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«Оренбургу» засчитают поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром»

16:45
Игроки «Оренбурга» Джоэль Фамейе и Тимур Аюпов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игроки «Оренбурга» Джоэль Фамейе и Тимур Аюпов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Завтрашний матч 24-го тура Тинькофф премьер-лиги «Оренбург» — «Краснодар», по всей видимости, не состоится. Хозяевам засчитают поражение со счетом 0:3. Об этом «СЭ» сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

— Скорее всего, нам засчитают техническое поражение, — сказал Андреев.

— Точно?

— На 99 процентов.

«Оренбург» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 41 балл и 3-я строчка.

Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявили восемь положительных результатов тестирования на коронавирус: 6 футболистов и 2 сотрудника клуба. (Виталий Айрапетов)

Оренбург — Краснодар

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