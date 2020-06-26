«Оренбургу» засчитают поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром»
16:45
Завтрашний матч 24-го тура Тинькофф премьер-лиги «Оренбург» — «Краснодар», по всей видимости, не состоится. Хозяевам засчитают поражение со счетом 0:3. Об этом «СЭ» сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.
— Скорее всего, нам засчитают техническое поражение, — сказал Андреев.
— Точно?
— На 99 процентов.
«Оренбург» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 41 балл и 3-я строчка.
Ранее стало известно, что в «Оренбурге» выявили восемь положительных результатов тестирования на коронавирус: 6 футболистов и 2 сотрудника клуба. (Виталий Айрапетов)
Результаты опроса
проголосовало: 3602Все опросы
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Присудить «Оренбургу» поражение со счетом 0:3
24.2%
Пусть «Оренбург» играет детьми
24.3%
Перенести матч хоть куда-нибудь
27.7%
Ничего не делать — Роспотребнадзор выручит
23.8%
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 24-й тур. «Динамо» — ЦСКА и другие матчи
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