«Оренбургу» засчитают поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром»

Завтрашний матч 24-го тура Тинькофф премьер-лиги «Оренбург» — «Краснодар», по всей видимости, не состоится. Хозяевам засчитают поражение со счетом 0:3. Об этом «СЭ» сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

— Скорее всего, нам засчитают техническое поражение, — сказал Андреев.

— Точно?

— На 99 процентов.

«Оренбург» с 23 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» — 41 балл и 3-я строчка.