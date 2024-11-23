«Оренбург» сыграет с «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 23 ноября. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 15-ти туров премьер-лиги оренбуржцы набрали восемь очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака с 36-ю баллами идет на второй строчке чемпионата.

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