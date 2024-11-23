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Сегодня, 07:04

Наумов: «Локомотив» должен уверенно победить «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ против «Спартака».

— «Локомотив» сейчас ход, в общем-то, набрал хороший, — приводит слова Наумова «РБ Спорт». — Я думаю, сборники в хорошем настроении вернутся. Поэтому мне кажется, что «Локомотив» должен победить. Уверенно переиграли в первом круге 3:1, тем более, у «Спартака» сейчас немножко сложности возникли с центральными защитниками. Насколько я помню, Литвинов дисквалифицирован, а Бабич после травмы. Может быть, он и сыграет, но травма есть травма, она не придает уверенности защитнику. Поэтому это преимущество «Локомотива». И если он сыграет свою игру, быстрые контратаки, резкие, напор, активное действие в середине, то, я думаю, «Локомотив» уверенно победит.

— Как думаете, Батраков в этой игре свой личный счет пополнит? Бомбардирский или ассистентский?

— Вполне возможно, да. Хотя, конечно, с топовыми командами это всегда труднее. Но сейчас он на ходу, он в порядке. Почему бы нет.

Матч «Спартак» — «Локомотив» пройдет сегодня, 23 ноября, и начнется в 18:00 мск.

Источник: РБ Спорт
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Николай Наумов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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