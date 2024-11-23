Тимощук: «Глушенков может исполнить любой «стандарт» в «Зените»

Анатолий Тимощук, один из тренеров «Зенита», рассказал, как в команде работают над стандартными положениями.

«Работаем над этим. Не так много назначается штрафных в ворота соперника в той точке, откуда можно ударить по воротам. Против штрафных придумывать разную защиту: ложатся на газон за «стенкой», прыгают при ударе. В чемпионате, тем не менее, есть исполнители: Сперцян забивает, Уткин... У нас раньше был Малком, который мог забить со штрафного. Сейчас Клаудиньо старается, Дуглас может исполнить. Перед матчами мы обязательно работаем над «стандартами». Надеюсь, улучшим этот компонент, потому что количество должно перейти в качество.

Халк здорово исполнял штрафные — причем как технически, так на силу. Мне лично запомнился его гол «Спартаку», когда он ударил в ту точку, где был вратарь. Тот даже руки не успел поднять. Я сам, когда играл, исполнял штрафные, бил с удара — у меня так лучше получалось. Сейчас еще есть надежда на Максима Глушенкова, который может исполнить любой «стандарт». Когда все будут в строю, конкуренция возрастет, и, думаю, увидим такие голы», — цитирует «РБ Спорт» Тимощука.

Последний раз в «Зените» забивал ударом со штрафного в официальном матче Мантуан весной 2023