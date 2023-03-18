В субботу, 18 марта состоится матч 20-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Спартаком».

Встреча пройдет на стадионе «Газовик» и начнется в 12.00 по московскому времени.

«Спартак» после 19 туров занимает второе место в турнирной таблице с 40 очками, «Оренбург» идет на восьмой строчке с 28 очками.

За онлайн-трансляцией матча можно следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».