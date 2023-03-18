Божович о ВАР: «Во всех странах мира помогает и только в России мешает»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» высказался о пользе ВАР в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

— По вашему мнению, большое количество судейских скандалов в России связано с уровнем арбитров?

— В России очень хорошие условия для судей. Есть ВАР, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Я не понимаю, почему. Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо. Потому что очень просто — просмотрят спорные эпизоды и никаких вопросов не будет. Четыре арбитра работают! Очень легко принять правильное решение. Почему они этого не делают, я не знаю. Это уже совсем другой вопрос.

— Судьи общаются с командами, организуются форумы на сборах. Что тогда должно помочь?

— Поверьте мне, ничего не поможет. В России есть хорошие арбитры, только они должны судить по-честному. Никакие иностранцы не нужны. Сколько их приходило, и ничего не менялось.