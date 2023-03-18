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Судейство

18 марта, 10:30

Божович о ВАР: «Во всех странах мира помогает и только в России мешает»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Миодраг Божович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Локомотива», «Ростова» и «Динамо» Миодраг Божович в интервью «СЭ» высказался о пользе ВАР в матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

По вашему мнению, большое количество судейских скандалов в России связано с уровнем арбитров?

— В России очень хорошие условия для судей. Есть ВАР, который во всех странах мира помогает, но только в России мешает! Я не понимаю, почему. Видимо, они не хотят смотреть в экран как надо. Потому что очень просто — просмотрят спорные эпизоды и никаких вопросов не будет. Четыре арбитра работают! Очень легко принять правильное решение. Почему они этого не делают, я не знаю. Это уже совсем другой вопрос.

— Судьи общаются с командами, организуются форумы на сборах. Что тогда должно помочь?

— Поверьте мне, ничего не поможет. В России есть хорошие арбитры, только они должны судить по-честному. Никакие иностранцы не нужны. Сколько их приходило, и ничего не менялось.

Арбитр Павел Кукуян в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo;. «Судьи всегда помогают «Зениту». Раньше помогали «Спартаку, они это знают». Божович — о судейских скандалах в России

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РПЛ
Миодраг Божович
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 15 3 1 53-9 48
2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 19 3 4 12 19-40 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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18.03 12:00
Оренбург – Спартак
 2 : 0
18.03 14:15
Урал – Динамо
 0 : 1
18.03 16:30
Факел – Сочи
 3 : 0
18.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 3 : 2
19.03 14:00
Химки – Ростов
 - : -
19.03 16:30
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
19.03 16:30
Пари НН – Торпедо
 - : -
19.03 19:30
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П
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Александр Соболев

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