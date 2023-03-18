Защитник «Оренбурга» Хотулев: «В «Зените» ты больше предоставлен сам себе. Один раз сказали, как надо делать — делаешь»

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев рассказал, в чем разница в его нынешней команде и «Зените».

«Ко мне всегда хорошо относились в «Зените», но в «Оренбурге» уделяют больше времени разбору твоей игры. В «Зените» ты больше предоставлен сам себе. Один раз сказали, как надо делать — делаешь. Только в «Зените» — 2 в начале разбирали матчи, но потом это сошло на нет», — приводит слова Хотулева «Спорт День за Днем».

20-летний Хотулев играл в системе «Зенита» с 2018 по 2022 год.