«Оренбург» — «Спартак»: Зорин и Соболев сыграют с первых минут

«Спартак» и «Оренбург» опубликовали стартовые составы на матч первого тура РПЛ.

Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«Оренбург»: Сысуев, Малых, Сидоров, Прохин, Перес, Михайлов, Марин, Флорентин, Горбани, Мансилья, Гюрлюк.

Запасные: Кеняйкин, Москвичев, Зотов, Хотулев, Касимов, Рыбчинский, Барановский, Башич, Муро, Куэро, Сахаризан.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Медина, Соболев.

Запасные: Селихов, Тихомиров, Маслов, Рябчук, Гузиев, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Мелешин, Угальде.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак»