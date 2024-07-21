Балахнин заявил, что «Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА в первом матче сезона РПЛ
Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на безголевую ничью команды в 1-м туре РПЛ против ЦСКА (0:0).
«Во всяком случае, «Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА. Игра была бледненькая с двух сторон, но южане выглядели предпочтительнее. Много факторов было такой игры, это жара, физическое состояние футболистов, отсюда и столько замен», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.
Матч между «Ростовом» и ЦСКА прошел в субботу, 20 июля. В следующем туре ростовчане встретятся с «Крыльями Советов». Игра состоится 26 июля в Самаре.
Источник: Vprognoze.ru
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|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
4
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
6
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Факел
|1
|0
|0
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|0
|
16
|Кр. Советов
|1
|0
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|0
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|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
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Зенит
|1
|0
|1
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