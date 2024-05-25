«Оренбург» и «Спартак» встретятся в матче 30-го тура чемпионата России по футболу 25 мая на стадионе «Газовик». Игра в Оренбурге начнется в 16.30 по московскому времени.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события противостояния заключительного тура сезона-2023/2024 в РПЛ. На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция всех субботних игр в чемпионате.

Смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак» можно будет по подписке на телеканале «Матч Футбол 1». Начало прямого эфира — в 16.20 мск. На сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ» бесплатно покажут онлайн-перекличку матчей РПЛ.

«Оренбург» с Давидом Деограсией занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата с 30 баллами. «Спартак» с Владимиром Слишковичем располагается на пятой строчке с 49 очками.

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