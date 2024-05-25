Гаджи Гаджиев не выделил фаворита в чемпионате России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, кому симпатизирует в чемпионате России.

«Здесь ситуация достаточно сложная. Да, «Динамо» — это одно сообщество. Понятно, что я их поддерживаю и переживаю за них. В Петербурге работает Семак. С ним я знаком давно, еще со времен молодежной сборной России. В «Краснодаре» Мусаев и Галицкий, который очень многое сделал для футбола. Сложно говорить о болельщицких симпатиях. Поддерживаю всех. Пусть победит сильнейший», — сказал Гаджиев «Евро.Футбол.Ру».

После 29 туров «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

«Динамо» для чемпионства нужно не проиграть «Краснодару». «Зениту» необходимо побеждать «Ростов» и ждать поражения бело-голубых от «быков».

«Краснодару» нужно выиграть у «Динамо» и рассчитывать, что «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом» или уступит ему.