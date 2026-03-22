«Спартак» на выезде обыграл «Оренбург»

«Спартак» в гостях победил «Оренбург» в матче 22-го тура РПЛ — 2:0.

Счет на 17-й минуте открыл Ливай Гарсия. На 25-й минуте преимущество красно-белых удвоил Руслан Литвинов.

«Спартак» (38 очков) остается на шестом месте в РПЛ. «Оренбург» с 18 очками идет на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре «Оренбург» 4 апреля на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» 5 апреля дома встретится с «Локомотивом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 13:45. Газовик (Оренбург)

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