«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в рамках 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 июля. Игра состоится на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Ахмат» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Клуб из Грозного в сезоне-2023/24 финишировал на 10-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Краснодарская команда в прошлом сезоне стала второй в РПЛ.

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