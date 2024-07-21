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«Оренбург» — «Спартак»: хозяева забили второй гол после ошибки Максименко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Оренбург» удвоил преимущество в счете в матче против «Спартака» в 1-м туре РПЛ — 2:0.

На 67-й минуте Габриэль Флорентин перехватил мяч после неудачной передачи Александра Максименко на Наиля Умярова. Полузащитник «Оренбурга» отпасовал Эмирджану Гюрлюку, который поразил ворота красно-белых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

Александр Максименко
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
5
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
4
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
5
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
6
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
13
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
14
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
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