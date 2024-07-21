«Оренбург» — «Спартак»: хозяева забили второй гол после ошибки Максименко

«Оренбург» удвоил преимущество в счете в матче против «Спартака» в 1-м туре РПЛ — 2:0.

На 67-й минуте Габриэль Флорентин перехватил мяч после неудачной передачи Александра Максименко на Наиля Умярова. Полузащитник «Оренбурга» отпасовал Эмирджану Гюрлюку, который поразил ворота красно-белых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».