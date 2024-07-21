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Сегодня, 19:24

В ФК «10» опровергли информацию о переговорах с Дзюбой: «Наш комментарий — не более, чем шутка»

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Клуб футбольной медиалиги «10» в социальных сетях опроверг информацию о том, что ведет переговоры с экс-нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

Ранее директор Александр Чирин заявил «СЭ», что в команде обдумывают предложение футболиста.

«Сегодня мы все проснулись под уведомления о новостях, связанных с якобы интересом Артема Дзюбы к переходу в ФК «10». Новость получила новое дыхание, когда появился комментарий нашей команды: «Мы получили предложение Артема. Ушли думать».

Вся эта цепочка новостей — одно большое недопонимание. Изначальная статья — взята из воздуха. Ни о каком переходе в ФК «10» Артем не информировал. Летнее трансферное окно открыто и Артем общается с профессиональными клубами.

Наш комментарий — не более, чем шутка. Артем — наш друг и большой спортсмен. Мы были бы рады видеть его в нашей команде в любой момент, но решили ответить официально. Как принято в футбольной среде. Понимая, что речь скорее всего идет о фейк-новости. На этом история исчерпана. Артем, удачи в карьере. Всегда рады!» — написано в Telegram-канале ФК «10».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. 35-летний форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Источник: ФК «10»
Артем Дзюба
Футбол
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 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
6
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
7
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
8
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
9
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
10
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
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