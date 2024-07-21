В ФК «10» опровергли информацию о переговорах с Дзюбой: «Наш комментарий — не более, чем шутка»
Клуб футбольной медиалиги «10» в социальных сетях опроверг информацию о том, что ведет переговоры с экс-нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.
Ранее директор Александр Чирин заявил «СЭ», что в команде обдумывают предложение футболиста.
«Сегодня мы все проснулись под уведомления о новостях, связанных с якобы интересом Артема Дзюбы к переходу в ФК «10». Новость получила новое дыхание, когда появился комментарий нашей команды: «Мы получили предложение Артема. Ушли думать».
Вся эта цепочка новостей — одно большое недопонимание. Изначальная статья — взята из воздуха. Ни о каком переходе в ФК «10» Артем не информировал. Летнее трансферное окно открыто и Артем общается с профессиональными клубами.
Наш комментарий — не более, чем шутка. Артем — наш друг и большой спортсмен. Мы были бы рады видеть его в нашей команде в любой момент, но решили ответить официально. Как принято в футбольной среде. Понимая, что речь скорее всего идет о фейк-новости. На этом история исчерпана. Артем, удачи в карьере. Всегда рады!» — написано в Telegram-канале ФК «10».
Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. 35-летний форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.
По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.
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|Зенит
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2
|Динамо
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|3-1
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3
|Оренбург
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|2-0
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4
|Локомотив
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|3-2
|3
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5
|Ростов
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6
|ЦСКА
|1
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7
|Химки
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8
|Динамо Мх
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9
|Пари НН
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10
|Рубин
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11
|Краснодар
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12
|Ахмат
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13
|Акрон
|1
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|0
|1
|2-3
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14
|Факел
|1
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|0
|1
|1-3
|0
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15
|Спартак
|1
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|0
|1
|0-2
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16
|Кр. Советов
|1
|0
|0
|1
|0-4
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|3 : 2
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|0 : 4
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|0 : 0
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|3 : 1
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|2 : 0
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|2
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Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
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Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
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Бителло
Динамо
|2
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Маркус Вендел
Зенит
|2
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
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Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
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Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|0
|1