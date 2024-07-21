«Оренбург» — «Спартак»: хозяева открыли счет

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«Оренбург» открыл счет в матче против «Спартака» в 1-м туре РПЛ — 1:0.

На 62-й минуте отличился Матиас Перес. Защитник бедром отправил мяч в ворота красно-белых.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».