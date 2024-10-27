Дубль Ходжи принес «Рубину» волевую победу над «Оренбургом»

«Рубин» на выезде победил «Оренбург» в матче 13-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 27-й минуте открыл форвард хозяев Саид Сахархизан. На 48-й минуте казанцы отыгрались благодаря голу Велдина Ходжи, который впервые отличился в РПЛ. На 87-й минуте 22-летний хорват принес гостям победу, оформив дубль.

«Оренбург» (8 очков) остался на последнем, 16-м месте в РПЛ. Команда Владимира Слишковича не побеждает в РПЛ с 1-го тура — 21 июля оренбуржцы обыграли «Спартак» (2:0).

«Рубин» (18) идет седьмым в турнирной таблице.