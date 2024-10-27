«Оренбург» — «Рубин»: видео голов

«Оренбург» на своем поле принимает «Рубин» в матче 13-го тура РПЛ.

27-я минута: Саид Сахархизан — 1:0

48-я минута: Велдин Ходжа — 1:1

В случае победы «Оренбург» может подняться с последнего, 16-го места в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» занимает седьмую позицию.