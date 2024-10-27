«Оренбург» — «Рубин»: Ходжа оформил дубль после ошибки Москвичева и вывел гостей вперед

«Рубин» вышел вперед в выездном матче против «Оренбурга» в 13-м туре РПЛ — 2:1.

На 87-й минуте отличился полузащитник казанцев Велдин Ходжа. Он забил после ошибки в передаче от голкипера хозяев Богдана Москвичева.

Ходжа забил свой второй гол в этом матче. Ранее хорват сравнял счет на 48-й минуте.