«Зенит» — «Пари НН»: Глушенков начнет матч с первых минут

«Зенит» и «Пари НН» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ.

Игра состоится на стадионе «Газпром арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:15 по московскому времени.

«Зенит»: Адамов, Дуглас Сантос (капитан), Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Луис Энрике, Мантуан, Соболев, Глушенков, Педро.

«Пари НН»: Медведев (капитан), Александров, Фаринья, Карич, Пигас, Шнапцев, Ермаков, Ивлев, Лесовой, Весино, Олусегун.