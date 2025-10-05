«Оренбург» и «Ростов» сыграют в рамках 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

05 октября, 12:00. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Ростов» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 10-ти туров премьер-лиги команда из Оренбурга набрала семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 10-ю баллами располагаются на 11-й строчке в чемпионате России.

