«Балтика» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет на стадионе «Росхет Арена» в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

05 октября, 19:00. Ростех Арена (Калининград)

Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 10-ти туров премьер-лиги команда из Калининграда набрала 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Махачкалинцы с 10-ю баллами располагаются на 12-й строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде