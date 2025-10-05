Футбол
Сегодня, 09:00

«Балтика» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ начнется в 19.00 мск

«Балтика» и «Динамо» Махачкала сыграют в чемпионате России 5 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» примет махачкалинское «Динамо» в рамках 11-го тура чемпионата России в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет на стадионе «Росхет Арена» в Калининграде. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
05 октября, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо Мх

Следить за ключевыми событиями встречи «Балтика» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

После 10-ти туров премьер-лиги команда из Калининграда набрала 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Махачкалинцы с 10-ю баллами располагаются на 12-й строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

ЦСКА — фаворит дерби со «Спартаком». Челестини удобен стиль Станковича
ЦСКА — «Спартак». Онлайн-трансляция матча РПЛ
ЦСКА — «Спартак»: трансляция матча РПЛ начнется в 16.30 мск
РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Динамо» проиграло «Локомотиву», «Краснодар» победил «Ахмат» и другие матчи
Рахимов — о травме Кузяева: «Он не понимал, что происходит, и ничего не помнил»
«Все видели пенальти Дзюбы и понимали, что будет дальше». Кордоба мощно ответил Артему на реплику о симуляциях
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
2
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
3
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

