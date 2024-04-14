«Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы

Тренерские штабы «Оренбурга» и «Пари НН» огласили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ. Команды сыграют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Обухов, Мансилья.

«Пари НН»: Нигматуллин, Каккоев, Глущенков, Александров, Стаматов, Калинский, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Майга, Боселли.

После 22 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 23 очка и занимает 12-е место. «Пари НН» с 28 очками располагается на 10-й строчке.